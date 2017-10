«Hábil CCZ» o mais bem pontuado em Coimbra

O cavalo de 5 anos “Hábil CCZ» (Peralta dos Pinhais LEM x Romeira HB por Galan CFR) do criador Casa do Calhariz, ITA, SA e propriedade do Eng.º Augusto José Norberto proprietário da Casa do Olival, foi o garanhão melhor pontuado com 72,50 pontos, na avaliação de reprodutores que teve lugar no passado sábado (21/10), na Escola Superior Agrária de Coimbra.

«Hábil CCZ» foi apresentado por Vasco Mira Godinho e passa a ser um novo Reprodutor PSL da Casa do Olival, com a classificação de 8 nos 3 andamentos.

Dos 23 cavalos candidatos a reprodutores, 4 foram reprovados e um reapreciado mas não subiu de nota (Darito Hacal (Mex). 18 Cavalos foram admitidos ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana.

RESULTADOS (21/10/2017)

Hábil – criador Casa do Calhariz – proprietário Engº Augusto José Norberto – 72,50 pontos

Haljaziro – criador Coudelaria de Alter – proprietário Casa Agrícola Niza Mariano – 72,25

Felini – criador António Paim – proprietário Manuel Costa Rodrigues – 72,00

Isco – criador Sociedade das Silveiras – proprietário Jacinto Manuel Gião Bento – 71,75

Ídolo d’Atela – criador e proprietário Lusitanos d’Atela – 71,50

Gingão – criador e proprietário José Correia Leite – 71,00

Homero d’Atela – criador e proprietário Lusitanos d’Atela – 70,25

Herudito – criador Coudelaria Nacional – proprietário Anibal Luís Liberal – 70,25

Haiti – criador e proprietário Manuel Assunção Coimbra – 68,25

Hozono – criador e proprietário Luís Filipe Pires dos Santos – 68,25

Gambrino – criador Sociedade Agric. Fonte do Pinheiro – proprietário Frederico Freitas Gingeira – 67,75

Grito – criador Arq. Arsénio Raposo Cordeiro – proprietário Maria Eugénia Casquinha – 67,25

O Último d’Massa – criador Sylvain de Massa – proprietário Sandra Badel – 67,25

Embaixador – criador José Henriques Casquinha Herd. – proprietário Ana Filipa Moura Carneiro – 67,25

Hel-Rei – criador e proprietário Escola Superior Agrária de Coimbra – 67,25

Falcão – criador António José Veiga Teixeira – proprietário Ana Luzia Macedo Ribeiro – 67,00

Hábil – criador e proprietário Coudelaria Irmãos Conceição – 67,00

Heráldico (SP) – criador Yeguada de la Huerta – propriedade de Sonya Niedermeier – 66,25

