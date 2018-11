«Guru» de Pablo Hermoso premiado nos Estados Unidos da América 13 Novembro, 2018 19:12

O conhecido cavalo de Pablo Hermoso de Mendoza, “Guru”, de 9 anos obteve o primeiro lugar como debutante no FEI – Prix Saint George de Gold Coast Fall Dressage, que decorreu este fim-de-semana (10 e 11 Nov) em Wellington, na Flórida (Estados Unidos da América).

O cavalo montado pelo cavaleiro colombiano Marco Bernal, obteve pontuações de 66,471% no sábado e de 68,235% no domingo.

O «Guru» é filho do famoso Lusitano «Gallo» (x Nilo) recordado craque da quadra de Hermoso de Mendoza e irmão pleno do «Berlín», um dos melhores cavalos de toureio da actualidade, também da quadra de Pablo e que este ano actuou no Campo Pequeno.

Resultados – Sábado

Resultados – Domingo