Gregory Wathelet sofre lesão em Oliva Nova 3 Fevereiro, 2020 8:01

O cavaleiro belga, Gregory Wathelet, foi este fim-de-semana, obrigado a desistir do Spring Mediterranean Equestrian Tour em Oliva, Espanha, após sofrer uma ruptura de ligamentos do ombro, na sequência de uma aparatosa queda a cavalo durante uma prova.

Segundo o site do cavaleiro “…inicialmente os médicos do hospital de Denia suspeitaram de uma fractura da clavícula, posteriormente um especialista em Madrid, diagnosticou uma ruptura de ligamentos do ombro. Caso não seja necessário uma cirurgia, espero voltar às pistas dentro de 3 semanas.”

Assim, Wathelet não participará na qualificativa da Taça do Mundo de Bordéus no próximo fim-de-semana, nem na segunda parte do circuito do Sol em Dehesa conforme planeado.