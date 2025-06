Grande Sucesso do IV Festival Internacional & Campeonato de Espanha do Cavalo Lusitano na ECUEXTRE

A Associação Espanhola de Criadores de Pura Raça Lusitana (AEPSL) encerrou com enorme êxito a quarta edição do Festival Internacional & Campeonato de Espanha do Cavalo Lusitano, realizado no âmbito da ECUEXTRE – Feira do Cavalo e do Touro, em Badajoz. O evento contou com números impressionantes de participação e público, consolidando-se como um dos mais importantes certames da raça na Península Ibérica.

Criação de excelência e projeção internacional

O festival reuniu um número expressivo de criadores espanhóis associados à AEPSL, cuja dedicação e rigor na seleção e criação da raça ficaram evidenciados na elevada qualidade dos exemplares apresentados. A presença de prestigiadas coudelarias portuguesas, cavaleiros de destaque nacional e internacional, e apresentadores altamente qualificados, elevou ainda mais o nível técnico da competição.

Destaca-se, no entanto, o notável progresso das ganadarias espanholas, que vêm consolidando linhas de criação modernas, competitivas e alinhadas com as exigências do desporto atual. O resultado foi um festival onde o Cavalo Lusitano brilhou pelo seu carisma, funcionalidade, facilidade de monta e beleza, reafirmando a posição de Espanha como referência na promoção e valorização da raça.

Doma Clássica: Jovens Promessas e Nível Internacional

O programa incluiu provas de Dressage para cavalos novos (4 a 7 anos), S. Jorge e Grande Prémio, com juízes de prestígio como D. Mariano Santos, juiz internacional 4 estrelas da FEI, que destacou a excelente qualidade técnica das apresentações.

Vários dos conjuntos premiados fazem parte do Projeto para Cavalos Lusitanos da AEPSL, que promove a formação e o desenvolvimento desportivo de cavaleiros e cavalos lusitanos. Os resultados confirmam a eficácia desta aposta na excelência nacional.

Campeões de Espanha – Doma Clássica Jovens Cavalos

4 anos

🥇 Raspanete D Arcos, montado por Fco. Javier Bonmatí – Lusitanos José Corchete (78,500%)

🥈 Raitan Hontanar (SPA), Susana del Carmen de la Cuesta Rodríguez – Yeguada El Hontanar (78,400%)

🥉 Riacho, Fidel Díaz Amor – Lusitanos Al-Qazeres (75,000%)

5 anos

🥇 Quirino, Maite Martínez – MPL Lusitanos / Yeguadas Doshaches

🥈 Queteden PHM, Mario Gómez – criador Pablo Hermoso de Mendoza (77,700%)

🥉 Quinto da Raia, Juan Carlos Reyes – criador Diego Asensio Payo

6 anos

🥇 Panama do Vald, Fidel Díaz Amor – Lusitanos Valdearenales (74,700%)

🥈 Pandora del Carpio, Andrés Herrera – Lusitanos del Carpio (74,400%)

🥉 Polini, David García – Yeguada Valdepuercas (71,700%)

7 anos

🥇 Ouro do Sobral, M.ª del Carmen Montes – criador Francisco Vera (73,536%)

🥈 O Rei, Carlos Díaz – Lusitanos Al-Qazeres (72,384%)

🥉 Otan D Arcos (SPA), Fco. Javier Bonmatí – Lusitanos José Corchete

San Jorge

🥇 Nerón, Manuel García González – Lusitanos Lahuerta Pardo

🥈 Negron F, Centro Ecuestre As Verias – Yeguada Hierro de la “F”

🥉 Marte del Carpio, Andrés Herrera – Lusitanos del Carpio

Grande Prémio

🥇 Imperador Ornellas, Carmen Belén Bautista Sánchez – Lusitanos La Canaleja / criador Gonçalo D. Ornellas e Vasconcellos

🥈 Notredam, Adín Rodríguez – GPiberica / criador Pablo Hermoso de Mendoza

🥉 Lisboa, David Simón Baile – criador José Ant. Gutiérrez Jiménez

Morfologia: Participação Recorde e Nível de Excelência

Durante as tardes, a pista principal da IFEBA recebeu as provas morfológicas, acompanhadas por mais de cinco horas diárias de competição com grande afluência de público. Mais de 80 exemplares oriundos de ganadarias espanholas e portuguesas participaram nas diferentes seções.

Simultaneamente decorreram o Campeonato de Espanha e o Festival Internacional de Morfologia, tanto em categorias de fêmeas como de machos. O júri internacional, composto por Tomé Nunes, Nuno Santos Pereira e Rui Almeida, reconhecidos especialistas da raça, destacou o elevado nível técnico dos exemplares apresentados.

Campeãs de Espanha – Fêmeas

Poldras 1 ano : 🥇 Ushuaia GBA – Yeguada GBA

Poldras 2 anos : 🥇 Tanuela EC (SPA) – Lusitanos El Castaño / Agrícola Santo Patriarca

Poldras 3 anos : 🥇 Sinfonia DP – Yeguada Dña. Pepa

Éguas afilhadas : 🥇 Peonza D’Arcos – José Corchete

Éguas montadas 5+ anos: 🥇 Quinta de Mazagatos – Lusitanos Del Yeltes / Yeguada Mazagatos

Campeã à mão (Festival Internacional):



🥇 Ursula do Luar – Coudelaria Do Luar

Campeões de Espanha – Machos

Poldros 1 ano : 🥇 Ujuy-K – Agrícola Santo Patriarca

Poldros 2 anos : 🥇 Talento de Arcos – Lusitanos José Corchete

Machos montados (4 anos): 🥇 Rocinante (SPA) – Buitrago Horses / criador Victorino Martín

Campeão à mão (Festival Internacional):



🥇 Talento de Arcos – Medalha de Ouro, Campeão de Espanha e do Festival Internacional

Campeão montado (Festival Internacional):



🥇 Olissipo da Broa, montado por Manuel da Câmara Borba Tavares Veiga – criador Manuel Tavares / propriedade de Diana Rodrigues Cambão

Melhor Ganadaria do Festival: JCL Lusitanos

Com esta quarta edição, o Festival Internacional & Campeonato de Espanha do Cavalo Lusitano reafirma-se como um evento de excelência para a promoção da raça em Espanha e Portugal. A AEPSL celebra não só os resultados obtidos, mas também o compromisso contínuo com a qualidade, a técnica e a projeção internacional do Cavalo Lusitano.

Resultados completos AQUI