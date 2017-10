Grande Prémio de Sprinters – Hipódromo de Felgueiras 6 Outubro, 2017 16:30

No próximo domingo, dia 15 de Outubro, o Hipódromo de Felgueiras, acolhe a 12ª jornada do campeonato nacional de trote e galope, onde se disputará a mais importante prova de velocidade do campeonato, o Grande Prémio de Sprinters.

Organizada pela Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida -LPCPCC/Liga Portuguesa Trote e Galope/LPTG, esta prova terá, pelo segundo ano consecutivo, lugar no emblemático Hipódromo de Felgueiras – Centro Hípico Quinta da Granja.

Mais de 60 (sessenta) equinos oriundos de Portugal e Espanha encontram-se já matriculados para esta jornada, que se repartirá por 8 (oito) mangas nas modalidades de trote e galope, reservadas às raças Puro Sangue Inglês, Pura Raça Árabe e Trotador Francês.

As mangas em destaque nesta jornada serão o Grande Prémio de Sprinters, nas vertentes Trote e Galope, e a 1ª edição do Grande Prémio de Portugal para Pura Raça Árabe.

De destacar ainda a sempre carismática prova reservada equinos Puro Sangue Ingleses nascidos e criados em Portugal, contribuindo assim para o fomento da criação nacional.

A prova terá início as 15 horas e contará com a presença de representantes do Governo, da Direção Geral Alimentação e Veterinária – DGAV e da International Federation of Arabian Horse Racing Authorities -IFAHR .

Lista provisória de cavalos inscritos AQUI