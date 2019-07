Grande Gala comemorativa do 40º Aniversário da EPAE 19 Julho, 2019 10:49

Vai ter lugar, no dia 17 de Novembro 2019, às 18h00 no Campo Pequeno em Lisboa, a Gala comemorativa do 40º aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) que reunirá o melhor da Arte Equestre, numa exibição conjunta das três famosas escolas da actualidade (Andaluza e de Saumur numa exibição conjunta com a EPAE).

De recordar que em 2005, cerca de 12 mil espectadores esgotaram a lotação do Pavilhão Atlântico em Lisboa e ovacionaram com enorme entusiasmo as três famosas academias de arte equestre; a de Portugal, a de Espanha e a de França. Foi uma ocasião única e muitas pessoas viajaram de longe para assistir a este excelente espectáculo.

A não perder!