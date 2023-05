Grand Steeple 2023 : Justin Casse compra «Joliepoule» por 290.000€…

Atraves da plataforma Arqana Online foram vendidos esta quarta-feira (17) 16 lotes de cavalos de corrida a um preço máximo de 350.000€.

Foi uma venda claramente focada na qualidade em vez da quantidade, com 7 cavalos puro-sangue e AQPS com idades entre 3 e 5 anos, todos com um histórico de vitórias em competições. Às 17h30, cinco dos sete lotes (do 3º ao 7º) ultrapassaram a marca de 100.000 euros.

A poldra de 4 anos, «Joliepoule», apresentada por Yannick Fouin, liderava a corrida virtualmente contra Gold Dancer. O primeiro foi finalmente comprado por 290.000 euros por Justin e Mark Casse, enquanto o protegido de Arnaud Chaillé, «Gold Dancer», foi adquirido por 250.000 euros por Pierre Boulard (PB Bloodstock), Harold Kirk e Willie Mullins, que também compraram «Karia des Blaises» por 130.000 euros. «

Kaleosun» (215.000 euros, CAVA Associates), «Illiko des Plans» (150.000 euros, Guy Petit) e «Batman Girac» (Highflyer Bloodstock, 150.000 euros) também foram vendidos. «Pacini» foi comprado por 75.000 euros.