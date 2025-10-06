Grã-Bretanha conquista o título da Longines League of Nations™

Numa competição emocionante que foi decidida num sensacional desempate, a equipa britânica — liderada por Di Lampard campeã olímpica — voltou a subir ao primeiro lugar do pódio ao ser coroada Campeã da Longines League of Nations™ 2025. Com uma pontuação final de 16 faltas após as duas rondas, os britânicos empataram com a Irlanda, o que levou ao primeiro desempate na história da Longines League of Nations™.

A Alemanha ficou em seguida na classificação geral, com um total de 21 faltas, garantindo o terceiro lugar no pódio — apenas uma falta à frente da Bélgica, que terminou em quarto com 22 faltas. Os Estados Unidos e os Países Baixos encerraram a competição com 24 faltas cada, mas os americanos, com tempos cumulativos mais rápidos na segunda ronda, ficaram em quinto, deixando os neerlandeses na sexta posição. França, Itália e Espanha completaram o top 9, com 29, 31 e 32 faltas, respectivamente.

O chefe de pista espanhol Santiago Varela mais uma vez demonstrou talento e maestria ao desenhar um percurso à altura do desafio para as nove nações que disputaram o título da Longines League of Nations™.

Utilizando uma série de interdependências e várias opções de traçado, o percurso percorria o Real Club de Polo de Barcelona, aproveitando cada centímetro da magnífica pista. A combinação Longines, no obstáculo 11 — posicionada ao lado da área VIP — apresentava um triplo na entrada, um salto a uma passada até ao oxer de 1,65 m de largura na parte “B”, seguido de duas passadas curtas (11,30 m) um vertical a 1,60m na parte “C”. Esta prova final de potência, agilidade e precisão fez jus à sua fama, eliminando muitos conjuntos ao longo das duas rondas.

