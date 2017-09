GP Portugal – Novo ano, os mesmos protagonistas! (VÍDEO)

O Grande Prémio de Portugal 2017 disputou-se este domingo no hipódromo municipal da Maia.

Esta é a prova mais conceituada nas corridas de cavalos em Portugal. Foi uma vez mais inserida no programa da Feira do Cavalo da Maia, onde se disputou 8 mangas destinadas a Puro-sangue Ingleses (TOP-Nacionais e TOP Aberto), Pura Raça Árabe e Trotadores Franceses.

Os detentores do título de vencedor do Grande Prémio de Portugal (Golden Prize) de 2016 alinharam na edição de 2017 e defenderam de forma audaz os seus títulos. No Galope, Ski Belle (FR) da quadra Star Jovem montada por Ricardo Sousa venceu indiscutivelmente este Grande Prémio. No trote, Vendredi de Loisel (FR) da quadra Pec-Nature com condução de Sérgio Oliveira foram os vencedores.

Ainda no galope, a prova de Pura Raça Árabe teve como vencedor BJ Retama (SPA) da quadra Corbacho com Paulino Oliveira e na prova reservada a equinos nascidos e criados em Portugal o vencedor foi Imperador (POR) da quadra Equi-Club montado por Dinis Ferreira. Já na 1ª série de 1500 metros o grande vencedor foi Tarek (IRE) da quadra Supermercados Cardoso com Paulino Oliveira e na 2ª série o vencedor foi Derwent (FR) da quadra Novais e Fernandes montado por Marino Gomes.

No trote atrelado a quadra Pec-nature voltou a vencer, desta vez com Soupir du Blayer (FR) na distância de 2400 metros e condução de Sérgio Oliveira. Na distância de 2200 metros Uber des Racques (FR) da quadra Maia Lidador Trotting com condução de Frederico Martins foi o grande vencedor.

De destacar nesta jornada o elevado número de pessoas que marcaram presença neste grande espectáculo, mas sobretudo para assistir à grande homenagem prestada a Manuel Armando Oliveira, Director Nacional de Corridas e presidente deste hipódromo, que faleceu recentemente.

Fonte: Hélder Barbosa