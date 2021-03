Governo Regional recupera Centro Hípico do Porto Santo 21 Março, 2021 19:25

Pedro Calado apresentou na passada sexta-feira o projecto de recuperação e revitalização do centro Hípico do Porto Santo dinamizado pelo Governo Regional, em parceria com a Sociedade de Desenvolvimento, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e da vice-presidência.

O projecto orçado em 380 mil euros vai permitir a criação de um picadeiro com uma zona de aproveitamento de obstáculos para cavalos. Haverá ainda a recuperação da zona das boxes, da restauração e do picadeiro interior, dotando este espaço com capacidade para acolher 13 cavalos.

O governante destacou ainda uma “alegre parceria” com burros do Porto Santo, esperando que esta população animal “cresça e se dinamize”, já que é intenção do Governo Regional “aumentar a população de burros” existentes na ilha.

Desta forma, o vice-presidente do Governo espera poder constituir “mais uma valia turística e económica para o Porto Santo”, criando melhor qualidade de vida para a população local.

Neste âmbito recordou um projecto que pode ser montado neste espaço para crianças com deficiência ou dificuldades de acessibilidade e motora, que podem encontrar aqui “um destino e um projecto dinâmico para aproveitarem a sua motricidade humana”, frisou o governante.

Fonte: Sandra Silva in DN