Gonçalo Carvalho regressa à ribalta em Santarém (VÍDEO) 13 Junho, 2019 9:00

Afastado dos pódios já há algum tempo, o cavaleiro olímpico Gonçalo Carvalho apresentou-se nas provas do Big Tour do CDN de Santarém no passado fim-de-semana (8 e 9) com os cavalos Craque das Figueiras e Don Rubi.

No Grande Prémio no sábado, Gonçalo Carvalho venceu a reprise com o Lusitano Craque das Figueiras (Quixote x Pipoca por Invulgar) (69,167%) e com Don Rubi (Rubi x Tola por Luxo) de 11 anos, ficou em segundo lugar com a média final de 68,080%. Ricardo Reis fechou o pódio com Escorial (67,681%).

Interessante o percurso de Craque das Figueiras (12 anos) que participou com António Simões e José Freixa em provas internacionais de atrelagem, tendo vencido o CAI2*-H2 em Vejer de la Frontera (Espanha) em 2015.

No domingo, Gonçalo venceu com Craque das Figueiras o Grande Prémio Especial ultrapassando a mítica média dos 70% conseguindo 71,064%.

Destaque para o resultado de Ricardo Reis com Latino das Faias que venceu no sábado a Preliminar 2 com a excelente média final de 74,091%.

Este CDN que contou com cerca de 50 conjuntos inscritos integrou o programa da Feira Nacional de Agricultura de Santarém.

Confira os resultados completos AQUI