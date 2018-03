Gonçalo Carvalho emite comunicado

Num comunicado, que transcrevemos na íntegra, o cavaleiro Gonçalo Carvalho Conchinhas descreve os factos que ocorreram no passado domingo, a fim de clarificar a sua posição.

“Comunicado



Ao ver o meu bom nome envolvido na praça pública em situações que em nada me dignificam, nem a minha família, nem ao desporto que pratico, nem às causas que sempre defendi e defendo. Vejo-me obrigado a prestar alguns esclarecimentos públicos a fim de clarificar a minha posição em todo este caso lamentável que envolveu o cavaleiro Vasco Mira Godinho e por fim a mais uma campanha para denegrir a minha imagem pessoal e profissional.

1. No passado domingo desloquei-me com a minha família, pais, filho e mulher, ao Centro Hípico Costa do Estoril em Cascais a fim de acompanhar os meus alunos que iam participar nas provas nacionais de Dressage.

2. Por volta das 15 Horas e quando estava a consultar alguns resultados e a orientar os momentos que antecediam a prova de um dos meus alunos, sou confrontado pelo cavaleiro Vasco Mira Godinho dizendo que havia sido agredido por familiares meus.

3. Sem saber do que se estava a passar sou confrontado por elementos do centro hípico em causa a expulsarem-me a mim e a minha mulher e filho de 8 anos (em pânico!) do local das provas.

4. Quem estava no local pode confirmar tudo isto! Em momento algum me apercebi de qualquer incidente, alias o próprio Vasco Mira Godinho já confirmou isso mesmo publicamente.

5. Quero deixar bem claro que em momento algum participei ou me envolvi em qualquer tipo de desacatos ou agressões!

6. Ao deparar-me com tais notícias que envolvem o meu bom nome quero deixar bem claro que me demarco de todo e qualquer acontecimento de violência no desporto ou na sociedade em geral!

7. Partindo de um princípio básico de um estado de direito como o que vivemos, parto do principio da presunção de inocência de todos os envolvidos.

8. Volto a referir que não estive presente por isso não sei o que se passou, mas espero que seja apurada toda a verdade pelas autoridades e se houver culpados que sejam punidos, doa a quem doer!

9. Lamento ver o meu nome envolvido em toda esta polémica e lamento também todas as notícias publicadas por órgãos de comunicação social usando o meu nome, e até citações minhas sem nunca nenhum deles me ter contactado, cumprindo um princípio básico do jornalismo, que é contactar todas as partes envolvidas. Quanto à opinião de cada um que atenta contra o meu bom nome, ficará com sua própria consciência.

10. Levarei até as últimas consequência todos os que atentaram e atentam contra o meu bom nome, difamando, insultando e até ameaçando-me enquanto profissional e cidadão de um estado de direito.

11. Desejar as rápidas melhoras e o regresso ás pistas o mais depressa possível do cavaleiro Vasco Mira Godinho, um jovem que tem muito a dar à Dressage mundial, o desporto que a todos nos une!

Goncalo Carvalho Conchinhas

GC Dressage Team

Embaixador da Ética no Desporto”