Golegã: Tradição saiu à rua

A história, beleza, desporto, tradição. Estas quatro palavras parecem definir na perfeição o evento que animou a Golegã nos passados dias 6 e 7 de Outubro. A pequena vila do Distrito de Santarém “vestiu-se” com pompa e circunstância para receber o tradicional CIAT de Outono.

Organizado pela Associação Portuguesa de Atrelagem (APA), decorreu sábado (07) na Golegã, o X Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição (CIAT) e, em paralelo, a final do Troféu Ibérico de Atrelagem de Tradição. Num ambiente de grande cumplicidade, os 30 participantes, portugueses e espanhóis, reuniram-se na sexta-feira no Museu de Carros de Cavalos da APA para o picnic partilhado (Cestones) naquela que é a primeira “prova” de alegre partilha das especialidades de cada um preparando-se para sábado iniciar a competição.

Em frente à Igreja seiscentista, expoente do manuelino deslumbrante, logo pela manhã começaram a chegar os excelentes carros, construídos por toda a Europa do séc. XIX e puxados por cavalos Lusitanos e PRE nas diferentes Classes a concurso. Após a Prova de Apresentação, percorreram as ruas da Golegã e as estradas de Campo, ultrapassando várias dificuldades naturais e as Passagens Controladas, onde com as dificuldades inerentes foram julgados na sua perícia e bom domínio dos cavalos.

Terminada a segunda fase seguiu-se a Maneabilidade, Prova de Cones, em que é posta à prova a competência dos concorrentes na condução e domínio do conjunto associado ao ensino dos cavalos.

Após o desfile de encerramento no Largo do Arneiro de novo se juntaram os concorrentes para contar as peripécias do dia que terminou com o jantar de entrega de prémios do Concurso e da Final Ibérica disputada em Sevilha e na Golegã.

No verdadeiro espírito desportivo, que é característico desta modalidade, em que todos tentam fazer o melhor com o maior desportivismo mas em que não se discutem classificações, terminou este concurso que é já considerado um dos principais da Europa pela qualidade das equipagens presentes e pelo excelente ambiente vivido.

O vencedor Absoluto de todas as Classes foi o espanhol Jacint Planas que veio da Catalunha e que apresentou um conjunto de 3 Cavalos ao Tronco tendo conquistado o prémio especial atribuído pela ANCE para o melhor conjunto com cavalos PRE.

Destaque para os cavalos Lusitanos de Madalena Abecassis que venceram o prémio especial para os melhores resultados com cavalos Lusitanos atribuído pela APSL.

A APA agradece à Feira Nacional do Cavalo e à Câmara Municipal da Golegã que com o apoio da nossa Associação organiza este CIAT. Um agradecimento especial a todos os envolvidos que com enorme esforço pessoal vêm à Golegã e aos juízes internacionais que aqui se desloca voluntariamente.

Resultados completos AQUI