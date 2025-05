Golegã recebe ExpoÉgua entre 15 e 18 de Maio 2025

De 15 a 18 de maio de 2025, a vila da Golegã acolhe a ExpoÉgua, a sua segunda maior feira anual. Neste evento, a Golegã — reconhecida como Capital do Cavalo — celebra a égua e as suas crias, promovendo concursos com os melhores exemplares apresentados pelos criadores presentes.

O certame oferece um diversificado programa equestre e integra também várias iniciativas complementares: o IV Encontro de Vinhos da Biosfera, a III Mostra Gastronómica de Peixe do Rio, o II Salão do Azeite e a I Mostra de Produtos Endógenos, em colaboração com a AGROMAIS e os agricultores da região.

Um dos momentos mais emblemáticos do evento é a Romaria a São Martinho, uma tradição com cerca de duas décadas. A cavalo, dezenas de participantes percorrem os caminhos do concelho, num itinerário que celebra o património histórico e religioso local.

Tudo está preparado para proporcionar aos amantes do mundo equestre uma experiência memorável, repleta de convívio, sabores regionais e animação, num ambiente único que só a Golegã sabe oferecer.

