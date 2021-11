Golegã: Ponte de Lima apresenta cartaz da Feira do Cavalo 2022 9 Novembro, 2021 13:58

A imagem da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, edição 2022, está presente na 45ª Feira Nacional do Cavalo da Golegã e na 22ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a decorrer na Golegã até ao próximo dia 14 de Novembro. Retrata a parceria existente entre o Município de Ponte de Lima e o Município da Golegã, que mutuamente promovem os eventos equestres ao longo de todo o ano.

O Cartaz deste ano apresenta a Campeã dos Campeões da Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2019, visto que as edições dos anos 2020 e 2021 foram canceladas devido à pandemia. A Égua Marquesa, da Coudelaria Leonardo Franco, ostenta as faixas de “Campeã Fêmea” e “Campeã dos Campeões” com as cores de Ponte de Lima.

Com fotografia de Afonso Bordallo Rodrigues e design de Teresa Aroso Vilaverde, o cartaz deste ano teve como inspiração um trabalho de ourivesaria do Minho, muito ligado também aos trajes regionais de Ponte de Lima.