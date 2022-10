Golegã: Novo Site e Plataforma de Inscrições Online – Feira Nacional do Cavalo

Divulgamos o novo site e plataforma de inscrições online da Feira Nacional do Cavalo, revelando uma forte aposta na modernização e desenvolvimento por parte da Associação Feira Nacional do Cavalo.

Com uma visão de futuro e de forma a melhorar a experiência de todos os cavaleiros participantes neste certame, foi criada uma solução digital para inscrições e pagamentos de forma a agilizar e acelerar este processo, evitando assim as longas filas de espera, que eram habituais em anos anteriores.

Agora será mais fácil, mais rápido e mais seguro efetuar as inscrições através do computador ou do seu telemóvel, sendo apenas necessário o levantamento do número de xairel atribuído automaticamente na plataforma, mediante a apresentação do certificado de inscrição que é enviado por email.

Também com uma imagem renovada e mais moderna, está o novo site da FNC, www.feiranacionaldocavalo.com, onde é possível conhecer melhor o certame, consultar o pré-programa e aceder à nova plataforma de inscrições.

Este salto qualitativo, acompanhando a transição digital, faz com que a Feira Nacional do Cavalo, um certame de excelência, evolua e se adapte à realidade dos dias de hoje, sem nunca descurar a tradição dos mais de 450 anos de Feira de São Martinho, uma das mais antigas e importantes do país.