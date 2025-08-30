Golegã lança primeiro curso superior em Turismo Equestre em Portugal

A Golegã vai acolher o primeiro Curso de Técnicas Superiores Profissionais em Turismo Equestre do país, lecionado no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres (HIPPOS), em parceria com o ISLA Santarém.

Segundo o vice-presidente da Câmara, Diogo Rosa, a iniciativa responde à “necessidade de formação especializada no setor do cavalo” e integra a estratégia municipal assente em desporto, turismo e formação. O curso terá forte componente prática e será totalmente ministrado na Golegã, com docentes do ISLA.

O autarca sublinha que o turismo equestre é um dos polos estratégicos do Ribatejo, a par do enoturismo, e que a Golegã oferece “as melhores condições do país”, com 26 eventos anuais e a Feira Nacional do Cavalo.

Está em curso um investimento de 1,18 milhões de euros no HIPPOS, para a construção de um picadeiro coberto, com apoio do Comité Olímpico e da Federação Equestre Portuguesa. O curso que arranca este ano, exige um mínimo de 12 alunos e terá alojamento disponível através da reabilitação do antigo centro de estágio.