GOLEGÃ – Feira Nacional do Cavalo e de São Martinho começaram nesta sexta-feira 4 Novembro, 2017 8:26

Teve início nesta sexta-feira (03), na Golegã, a secular e tradicional Feira de São Martinho, Feira Nacional do Cavalo e Feira Internacional do Cavalo Lusitano. Ao longo do dia foram dados os últimos toques nos preparativos para o mais importante evento equestre nacional. Durante mais de uma semana, o largo do Arneiro é o centro universal dos amantes de cavalos e da arte equestre.

Desportos e espectáculos equestres, exposições, conferências, apresentações de livros ou o cortejo dos romeiros de São Martinho, são algumas das actividades do programa.

Além disso, podemos encontrar tasquinhas, restaurantes, venda de diversos produtos equestres, e claro, água-pé para acompanhar a castanha assada. Ou não estivéssemos em Novembro. Prova disso foram as más condições climatéricas que obrigaram a algumas alterações ao programa deste primeiro dia de feira. O espectáculo equestre da noite foi alterado para amanhã, à mesma hora.

O Hippos recebeu o Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos e a prova de ensino do Concurso de Atrelagem Nacional 2*. Já no Arneiro da Feira disputou-se a prova de ensino da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho.

Ainda hoje, foi inaugurada a exposição de pintura “O Lusitano – Uma Lenda Viva”, de Sabine Marciniak, patente na casa nº45, em pleno largo do Arneiro. Uma mostra que merece uma visita, constituída por 60 quadros que transmitem movimento e vida, sobretudo do mundo tauromáquico, mas também equestre. Estará patente até 12 de Novembro. Alemã de nascença e criada no campo, Sabine Marciniak sempre foi fascinada por coisas ibéricas, como as touradas ou o cavalo lusitano. Vive em Portugal há 19 anos e escolheu a Golegã para sua terra há oito.

Programa de 4 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

HIPPOS – GOLEGÃ – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

09h00 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos

ARNEIRO DA FEIRA

09h00 Concurso de Resistência Equestre – Partida

09h00 Taça de Portugal de TREC – POR – Prova de Orientação – Partida

14h00 Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade

19h00 Entrega de Prémios do Concurso de Resistência Equestre

21h30 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Potência (Prova das 6 barras) II Troféu Pedro

QUINTA DA LABRUJA

14h00 CAN Concurso de Atrelagem Nacional 2 – Prova de Maratona

PICADEIRO LUSITANUS/CLUBE DO CRIADOR

18h30 Abertura da Exposição “Carvão Lusitano”, de Rui Valente Perfeito

CAMPO DE TÉNIS

09h00 XX Open Golegã FNC

Fonte: Nuno Matos / PR

