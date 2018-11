Golegã: Concurso de Atrelagem com domingo em cheio na Feira Nacional do Cavalo 5 Novembro, 2018 6:08

A competição de atrelagem teve um domingo em cheio na Feira Nacional do Cavalo. A vila da Golegã registou mais uma enchente. O bom tempo, foi um dos factores que atraiu milhares de pessoas ao largo do Arneiro para assistirem às provas equestres. E, mais uma vez, cavaleiros, amazonas e as provas sempre interessantes de atrelagens encheram por completo a manga em redor do picadeiro central.

Depois do Ensino, sexta-feira no Centro de Alto Rendimento, a Maratona, sábado na Quinta da Labruja, domingo foi o dia de disputar a Prova de Cones, que determinou a Classificação Geral no Arneiro da Golegã.

A classificação geral CAN 2* e CAR 1* ficou assim ordenada: Iniciados CAR – Afonso Ribeiro. 1 Pónei Juvenis CAR – 1º Vasco Ribeiro e 2º Bernardo Losa. 1 Cavalo CAR – 1ª Paula Rodrigues. 1 Cavalo – Marco Martins. Parelhas – 1º Vitor Frias e 2ª Filipa Apolinário. 4 Cavalos – Cristina Guerreiro repetiu o triunfo do ano transacto. 2º Vitor Frias.

Resultados AQUI