Golegã: Começou a Feira Nacional do Cavalo

Ano após ano, o ritual repete-se na Golegã. No início de Novembro o largo do Arneiro embeleza-se para receber a Feira de São Martinho onde o cavalo é o principal ex-libris. Começou nesta sexta-feira, 2 de Novembro, a XLIII Feira Nacional do Cavalo e XX Feira Internacional do Cavalo Lusitano, um evento que reúne milhares de entusiastas do mundo equestre onde se exalta a nossa cultura e os nossos costumes até dia 11.

A principal novidade desta edição relaciona-se com a posição que a organização tomou relativamente à segurança de pessoas, animais e bens materiais. Assim, e conforme o presidente da Câmara Municipal da Golegã, Dr. Veiga Maltez salientou na revista oficial do evento “qualquer animal que apresente determinado número de sinais, que concorram para o seu mal-estar, será retirado do recinto da Feira, bem como de qualquer espaço público da Capital do Cavalo. Por outro lado, a circulação de Cavalos ou de Carros de Cavalos, entre as 2 e as 7 horas da manhã, será interdita, como protecção à fadiga animal, além de evitar atitudes, que ponham em causa a dignidade do importante acontecimento, que é a nossa Feira. Sabemos que a grande maioria, Criadores e Proprietários de Cavalos, Cavaleiros e Amazonas, além de todos aqueles cuja paixão é o Cavalo, está de acordo, com os valores e com as práticas que queremos implementar neste ano de 2018”.

Durante o primeiro dia de Feira decorreram as habituais provas equestres como o Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos, Concurso de Atrelagem Nacional (CAN 2*) – Prova de Ensino e a Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino.

PROGRAMA 3 DE NOVEMBRO

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

09h00 – Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Provas de Escolas e de 1.00 m a 1.30 m

CAMPO DE TÉNIS

09h00 – XXI Open Golegã FNC

ARNEIRO DA FEIRA

09h00 – Taça de Portugal de TREC – POR – Prova de Orientação – Partida

15h00 – Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade 21h30 – Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Potência (Prova das 6 barras) III Troféu Pedro Faria

QUINTA DA LABRUJA

14h00 – Concurso de Atrelagem Nacional (CAN 2*) – Prova de Maratona

EQUUSPOLIS

18h00 – Abertura da Exposição de Pintura “Atmosphere”, de Frédérique Lavergne