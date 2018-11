Golegã: Cavaleiros desagradados com novas regras de segurança 7 Novembro, 2018 9:12

Depois de um dia de paragem, a Feira Nacional do Cavalo retomou a programação normal nesta terça-feira. A jornada foi preenchida pelo Concurso de Dressage Nacional, que decorreu no Hippos, com a participação de 45 conjuntos. Simultaneamente teve lugar o Campeonato Nacional Inter Escolar.

No entanto, o dia ficou marcado pelo ajuntamento de algumas dezenas de cavaleiros que se manifestaram desagradados com as novas normas de segurança introduzidas pela organização da Feira. José Veiga Maltez, presidente da Câmara Municipal da Golegã e da Feira Nacional do Cavalo esteve presente e mostrou-se aberto ao diálogo, sem, no entanto, ceder à pressão de alguns contestatários pois alguns até concordam com a restrição horária (recorde-se que é proibido circular a cavalo e em carros de cavalos entre as 2 e as 7 da manhã no Largo do Arneiro e ruas adjacentes). No entanto, o bom senso imperou, ficando acordado uma alteração no plano rodoviário nalgumas ruas permitindo assim a circulação de cavalos de modo a que os seus proprietários se possam deslocar para as suas habitações.

Programa 7 Novembro

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

10h00 – Concurso de Dressage Nacional – Prova P3, E3 e M3

15h00 – Concurso de Dressage Nacional – Prova C3 e S. Jorge

ARNEIRO DA FEIRA

10h00 – Campeonato Nacional Inter Escolar – Prova de Saltos de Obstáculos

17h00 – Prova de Equitação à Portuguesa – Prova Nível B e A

19h30 – Campeonato Nacional Inter Escolar – Entrega de Prémios

21h30 – Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Nacional – Provas livres com música – Nível Internacional (Free-Style)

QUINTA DA LABRUJA 14h30 – Campeonato Nacional Inter Escolar – Prova de Corta Mato por Equipas

