Golegã: Cartaz da Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2020 na Feira Nacional do Cavalo 6 Novembro, 2019 18:57

A imagem da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, edição 2020, está presente na 44ª Feira Nacional do Cavalo da Golegã e 21ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a decorrer na Golegã.

O Cartaz deste ano apresenta a Campeã dos Campeões da Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2019. A Égua Marquesa, da Coudelaria Leonardo Franco, apresentada por João Oliveira, ostenta as faixas de “Campeã Fêmea” e “Campeã dos Campeões” com as cores de Ponte de Lima. Com fotografia de Afonso Bordallo Rodrigues e design de Teresa Aroso Vilaverde, o cartaz deste ano teve como inspiração um trabalho de ourivesaria do Minho, muito ligado também aos trajes regionais de Ponte de Lima.

E como já é tradição, o Cartaz da Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2020 foi apresentado na Feira do Cavalo de S. Martinho, na Golegã. Esta presença reforça a parceria estabelecida entre o Município de Ponte de Lima e o Município da Golegã, que mutuamente promovem os eventos equestres que dinamizam ao longo do ano, respectivamente a Feira do Cavalo de Ponte de Lima e a Feira Nacional do Cavalo da Golegã.

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima é organizada pelo Município de Ponte de Lima, Associação Concelhia das Feiras Novas, Associação Empresarial de Ponte de Lima e o Centro Equestre do Vale do Lima.