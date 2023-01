Golegã, Capital do Cavalo, lança pré-inscrições para Curso de Técnico de Gestão Equina

A Câmara Municipal da Golegã e o Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, em articulação com a Federação Equestre Portuguesa, lançaram as pré-inscrições para o Curso de Técnico de Gestão Equina para o ano letivo 2023/2024, dirigido a todos os alunos que tenham concluído o 9.º ano de escolaridade, interessados em ingressar neste Curso Profissional ligado à área equestre

A Golegã, Capital do Cavalo, dotada das mais modernas instalações de treino e competição equestre, nomeadamente do único Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres do país, irá permitir aos alunos usufruir das melhores condições de aprendizagem em Portugal, o que se alinha com a estratégia de desenvolvimento do setor equestre desenvolvido pelo Município da Golegã e pela Federação Equestre Portuguesa.

Os alunos do Curso de Técnico de Gestão Equina terão contacto, ao longo dos anos de curso, com diversos eventos equestres das mais variadas disciplinas, os quais são organizados no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres e na Vila da Golegã tendo, assim, uma experiência de aprendizagem única e fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos, para além de poderem tomar contacto com diversas coudelarias de referência, bem como com reputados treinadores, técnicos e professores de equitação.

O curso irá incidir nos seguintes pontos de aprendizagem:

— Desbaste e ensino de equinos e preparação de conjuntos para a competição;

— Gestão técnica e operacional em Coudelarias, Centros Hípicos e Escolas de Equitação;

— Formação profissional, ensino e pedagogia equestre;

— Organização de eventos equestres e gestão desportiva;

— Controlo de higiene, segurança e bem-estar animal;

— Gestão e planeamento da empresa equestre.

Para realizar a pré-inscrição o aluno interessado deve preencher o formulário online, disponível através do link https://forms.gle/FvAZ9aVJecMkxX1k9, demonstrando assim a sua vontade de fazer parte desta nova oferta educativa.

Para mais informações, o Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho pode ser contatado através do 249 979 040