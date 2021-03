Golegã: Autarquia quer construir picadeiro coberto no Centro de Alto Rendimento 6 Março, 2021 7:43

A vila da Golegã pretende afirmar-se cada vez mais como “capital do cavalo” e a mais recente decisão de construir um picadeiro coberto no Hippos – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, vem ao encontro desse objetivo.

Na sequência de uma reunião entre a câmara municipal da Golegã e a Federação Equestre Portuguesa no dia 27 de fevereiro, ficou acordada a construção de um Picadeiro Coberto no Hippos – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, “de forma a expandir algumas atividades e garantir a sua realização em condições meteorológicas adversas”.

Com vista a “acertar estratégias de desenvolvimento”, e “coordenar atividades e projetos de interesse comum”, o autarca José Veiga Maltez com a sua equipa de trabalho reuniu na Golegã com Pedro Gonçalo Beja da Costa e António Andresen Guimarães, em representação da Federação Equestre Portuguesa, respetivamente.

Nesta fase ainda não foram avançados mais pormenores, mas está assente a intenção de se edificar o referido picadeiro coberto.

A autarquia da Golegã salienta que “a programação de provas e atividades equestres no Centro de Alto Rendimento foi amplamente reforçada, tendo sido responsável, no último período, pela injeção de cerca de meio milhão de euros na economia local, assumindo cada vez mais preponderância no turismo e tecido económico do Concelho”.

Fonte: José Gaio