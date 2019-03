Golegã aposta (ainda mais) na Equitação

A Golegã – Capital do Cavalo, decidiu este ano, realizar uma série de concursos equestres, nas diversas disciplinas, no sentido de dinamizar o Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres e de contribuir para a promoção e crescimento do Hipismo.

Ao longo do ano e praticamente todos os meses, haverá atividade desportiva com maior incidência nos Concursos de Saltos de Obstáculos. Ao longo deste ano a Golegã irá organizar:

• Nove Concursos de Saltos de Obstáculos que pontuarão para o recentemente criado Troféu Hippos 2019

• Uma jornada do Campeonato Nacional e a Taça de Portugal de Equitação de Trabalho

• Quatro jornadas dos Campeonatos Nacionais de Horseball Sénior e Sub 16 Anos

• Duas Jornadas do Campeonato Nacional Inter Escolar de Equitação

• Três concursos de Ensino, incluindo a Final do Campeonato Regional Centro

• Um Raid Internacional e outros de nível nacional

• A Taça de Portugal de TREC

• Dois Concursos Completos de Atrelagem e a Final do Campeonato Nacional de Combinado Maratona

Para além destes eventos, e durante a Expo Égua serão realizados os primeiros Jogos Universitários de Equitação, nos quais estarão incluídos os Campeonatos Universitários da FADU – Federação Académica de Desporto Universitário.

A Golegã irá ainda receber as quatro Seleções Nacionais de Horseball (Pro Elite, Feminina, U21 e U16) e que escolheram esta Vila e nomeadamente o Hippos para a preparação e treino tendo em vista a participação nos Campeonatos da Europa.

Troféu Hippos 2019 – Saltos de Obstáculos

No contexto da organização de uma série de concursos na disciplina de Saltos de Obstáculos, com a finalidade de dinamizar o Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres e de contribuir para a prática desportiva, a Golegã decidiu dar “mais um passo” e criar o Troféu Hippos 2019.

O Troféu Hippos 2019 pretende consagrar o Melhor Cavaleiro participante neste conjunto de concursos, através de um sistema de ranking e de acordo com as classificações obtidas.

O Troféu Hippos 2019 será entregue durante a Feira Nacional do Cavalo, em novembro, no Arneiro da Feira, em cerimónia protocolar e conta com prémios bastante cativantes.

Consulte os seguintes documentos (em anexo):

• Calendário de Atividades

• Regulamento do Troféu Hippos 2019