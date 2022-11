Golegã à vista: Faltam 2 dias para a Feira Nacional do Cavalo

08:00 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos Provas de 0.50m a 1.30m (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

09:00 Taça de Portugal e Copa Ibérica de TREC – POR – Prova de Orientação (Quinta da Labruja)

09:00 XXIV Open Golegã FNC (Campo de Ténis)

14:00 Campeonato Nacional de Atrelagem – Prova de Maratona (Quinta da Labruja)

15:00 Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade (Largo do Arneiro)

18:00 Demostração de Forja e Ferração – Associação Portuguesa de Ferradores (Arneiro da Feira)

18:00 Palestra – Treino Físico, Performance de Atletas e Mental Coaching por Alan Lopes – Personal Trainer Físico e Emocional (EquusPolis)

19:00 Entrega de Prémios dos Concursos de Endurance (Largo do Arneiro)

21:30 Concurso de Saltos de Obstáculos – Prova das 6 Barras – V Troféu Pedro Faria (Largo do Arneiro)

6 de Novembro (Domingo) – Dia Agromais

09:00 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Provas de Cruzes / 0.50m a 1.35m (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

09:00 Taça de Portugal e Copa Europeia de TREC – Copa Ibérica – MA (Medição de Andamentos) (Quinta da Labruja)

11:00 Taça de Portugal de e Copa Europeia de TREC – Copa Ibérica – PTV (Percurso em Terreno Variado) (Quinta da Labruja)

11:00 Campeonato Nacional de Atrelagem – Prova de Cones (Largo do Arneiro)

14:00 XXIV Open Golegã FNC – Final Femininos (Campo de Ténis)

15:30 Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade (Largo do Arneiro)

16:00 XXIV Open Golegã FNC – Final Masculinos (Campo de Ténis)

8 de Novembro (Terça-Feira) – Dia Caravela Companhia de Seguros

10:00 Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

15:00 Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

9 de Novembro (Quarta-Feira) – Dia Equiapara

10:00 Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

15:00 Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

16:30 Prova de Equitação à Portuguesa – Prova Nível B e A (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

17:00 Demonstração do Método de Equitação Valença por Luis Valença Rodrigues e Sofia Valença Rodrigues (Largo do Arneiro)

21:30 Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Especial – Provas Intermediária I Kur e Grande Prémio Kur (Largo do Arneiro)

10 de Novembro (Quinta-Feira) – Dia do Município da Golegã

10:30 LVII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano (Largo do Arneiro)

10:30 Poldros de 3 anos, apresentados à mão (Largo do Arneiro)

14:00 Cerimónia Oficial da Comemoração dos 50 Anos da FNC – Recepção de convidados e Visita à Feira (Largo do Arneiro)

15:00 Cavalos de 4 anos, apresentados montados (Largo do Arneiro)

16:00 Assinatura do Protocolo de Constituição da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo (Arneiro da Feira)

17:00 Local Stakeholders for Global Market – The Coopetitive Relationship – Horse Economic Forum (EquusPolis)

17:00 Cavalos de 5 anos ou mais, apresentados montados – Entrega de prémios no final de cada Classe (Largo do Arneiro)

19:00 Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo – Homenagem ao Presidente de Honra do LXII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXIII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano – Dr. José Luis Núncio Fragoso (Largo do Arneiro)

11 de Novembro (Sexta-Feira) Dia de São Martinho Comemoração dos 50 Anos da Feira Nacional do Cavalo

09:00 Arneiro Aberto (Largo do Arneiro)

11:00 Final do Campeonato Nacional de Combinado de Maratona – 1ª Mão (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

11:30 Partida do Cortejo dos Romeiros de São Martinho (Porta de Fernão Lourenço)

12:00 Benção dos Romeiros de São Martinho (Igreja Matriz)

12:30 Chegada do Cortejo dos Romeiros de São Martinho (Igreja Matriz)

12:30 Desfile de Amazonas em dia de São Martinho (Arneiro da Feira)

19:00 Recordar Eng. José Samuel Pereira Lupi (Arneiro da Feira)

20:00 Baile da Jaqueta (Quinta dos Álamos)

22:00 Espectáculo Equestre comemorativo dos 50 Anos da Feira Nacional do Cavalo – Com a presença da Charanga e da Reprise da Guarda Nacional Republicana (Largo do Arneiro)

12 de Novembro (Sábado) – Dia dos Vinhos Cavalo Bravo

08:00 Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

09:00 III Torneio de Veteranos FNC (Campo de Ténis)

11:00 Final do Campeonato Nacional de Combinado de Maratona – 2ª Mão (Largo do Arneiro)

15:45 Meias Finais do Torneio de Horseball – Sub 16 e Sénior (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

18:30 Entrega de Prémios do V Troféu de Tradição (Arneiro da Feira)

18:30 Atribuição de Troféus aos melhores Cavalos Luso-Árabes de 2022, pela Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe ACRLA (Arneiro da Feira)

19:15 Prémios Golegã 2022 – Distinção à Excelência Equestre (Largo do Arneiro)

20:00 Homenagem a Gilberto Filipe a Zinque das Lezírias (conjunto bi campeão do mundo individual e por equipas de equitação de trabalho) – Distinção à Excelência Equestre (Largo do Arneiro)

22:00 Cavalhadas – Prova de Perícia e Destreza (Largo do Arneiro)

13 de Novembro (Domingo) – Dia Paladin

09:00 III Torneio de Veteranos FNC / Final Masculinos (Campo de Ténis)

09:30 Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade (Largo do Arneiro)

15:00 Final do Torneio de Horseball (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento)

15:30 Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade (Largo do Arneiro)

19:00 Demonstração de Tiro com Arco a Cavalo (Picadeiro Lusitanus)