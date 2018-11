Golegã: 42 Exemplares inscritos no Concurso de Modelo e Andamentos 8 Novembro, 2018 7:02

O ponto alto desta quinta-feira será o LIX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano no qual largas centenas de amantes do mundo equestre, sobretudo criadores, podem apreciar os melhores exemplares das raças, sobretudo lusitana, que vão desfilar no Arneiro da Feira.

Estão inscritos 42 animais nas seguintes categorias: 4 na raça Português Desporto – 3 anos, 11 Lusitanos – poldros 3 anos, 1 Cruzado Português – Cavalos 4 anos montados, 13 Lusitanos – cavalos 4 anos montados e 13 Lusitanos – cavalos 5 anos ou mais montados. Esta apresentação reúne sempre um grande número de entusiastas nacionais e estrangeiros que enchem por completo o Arneiro.

Ao longo desta quarta-feira decorreram várias provas com destaque para o Concurso de Dressage Nacional (Provas P3, E3, M3, C3 e S. Jorge), Campeonato Nacional Inter Escolar (Prova de Saltos de Obstáculos e Prova de Corta Mato por Equipas), Prova de Equitação à Portuguesa (Nível B e A) e o Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Nacional – Provas livres com música – Nível Internacional (Free-Style).

Classificação final Campeonato Nacional Inter Escolar

1º Abrantes – “Equi M”

2º Colégio Militar

3º EPDR Alter do Chão

4º Abrantes “Mouriscos”

5º EPAMAC

6º Serpa

Programa 8 Novembro

ARNEIRO DA FEIRA

LIX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano

10h00 – Poldros de 3 anos, apresentados à mão

14h00 – Cavalos de 4 anos, apresentados montados

16h30 – Cavalos de 5 anos ou mais, apresentados montados

Entrega de prémios no final de cada Classe

19h00 – Desfile na Manga | Passeio dos Cavaleiros Tauromáquicos 22h00 – Apresentação da Escola Portuguesa de Arte Equestre