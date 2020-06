Golegã 2020: Modelo e Andamentos e Equitação de Trabalho em Setembro 17 Junho, 2020 19:06

Segundo um comunicado da Câmara Municipal da Golegã e Feira Nacional do Cavalo, uma vez que a ExpoÉgua, o Festival Internacional do Cavalo Lusitano, a Feira Nacional de Agricultura e a Feira do Cavalo de Ponte de Lima, entre outras, os respectivos Concursos, a Câmara Municipal da Golegã com a Feira Nacional do Cavalo deliberaram fazer acontecer, de 25 a 27 de Setembro, o Concurso Nacional de Modelo e Andamentos – Golegã 2020, período durante o qual, se realizará, também, uma Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.

Pretende assim a autarquia recomeçar a dinâmica do Mundo Equestre Português, a nível nacional e internacional, contrariando a indesejável “apatia” consequente à pandemia não sabendo o que nos espera em Outubro e Novembro.