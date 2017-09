Global Champions Tour: Brasileiro Marlon Zanotelli sobe ao lugar mais alto do pódio em Roma 22 Setembro, 2017 23:20

Foi exemplar a prestação de Marlon Zanotelli com a égua “Celena VDL” de 10 anos, ao vencer a primeira prova grande do CSI5* do Global Champions Tour de Roma.

Feliz com o seu triunfo Zanotelli elogiou a sua montada: “Esta égua é incrível – agradeço à minha equipa e à VDL Stud pela oportunidade de montar um cavalo tão especial. Celena é esperta e muito cuidadosa, dá sempre o seu melhor em pista. O seu último triunfo foi numa prova grande do CSI5* de Valkkenswaard (13/08), e agora ganha a primeira grande em Roma.”

Apenas dois conjuntos conseguiram terminar a prova com duplos percursos sem faltas, mas foi Zanotelli com Celana VDL que registou o melhor tempo (37,86s) dos seis conjuntos que disputaram o desempate. O holandês Leopold van Asten foi segundo classificado com VDL Groep Miss Untouchable, sem faltas no desempate (39,46s) e em terceiro ficou classificado o francês Julien Apaillard com Usual Suspect d’Auge que penalizou 4 pontos no desempate em 38,76s. Seguiram-se Marcus Ehning em 4º com Come Il Faut, Max Kuhner em 5º com Chardonnay e Emily Moffitt em 6º lugar com Hilfiger van de Olmenhoeve.

