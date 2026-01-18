Global Champions Tour 2026: O Cairo é a grande novidade do calendário

Uma nova temporada arranca com a divulgação oficial do calendário 2026 do Longines Global Champions Tour, que contará com 17 etapas. O principal circuito mundial de saltos de obstáculos regressa com uma viagem verdadeiramente global, atravessando quatro continentes e reunindo desporto de elite, destinos icónicos e uma atmosfera incomparável, num ano marcante para o Tour.

A temporada de 2026 terá início em Doha, de 4 a 7 de março, e voltará a apresentar os melhores cavaleiros e cavalos do mundo, que disputarão a glória individual no Longines Global Champions Tour e a supremacia coletiva na competição por equipas da GCL. Das areias de Miami Beach à elegância das grandes capitais europeias, o circuito evolui rumo a um final de temporada emocionante, culminando nos prestigiados GC Playoffs, em Riade.

Um novo e audaz capítulo: o Egito entra no Tour

Um dos momentos de maior destaque do calendário de 2026 é a estreia do Cairo, assinalando a expansão do Longines Global Champions Tour para o Egito pela primeira vez. A prova, agendada para 22 a 24 de outubro, representa um marco histórico no crescimento global do circuito, levando o salto de obstáculos de nível mundial a um novo destino em 2026.

2026 LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR CALENDAR



📍 Doha | 4–7 March

📍 Miami Beach | 3–5 April

📍 Mexico City | 16–19 April

📍 Shanghai | 1–3 May

📍 Madrid | 15–17 May

📍 Cannes | 4–6 June

📍 St. Tropez | 11–13 June

📍 Paris | 19–21 June

📍 Monaco | 2–4 July

📍 Riesenbeck | 16–19 July

📍 London | 7–9 August

📍 Valkenswaard | 4–6 September

📍 Vienna (TBC) | 24–27 September

📍 Rome | 9–11 October

📍 Cairo | 22–24 October

📍 Rabat – Finals | 30 October – 1 November

📍 Riyadh – GC Playoffs | 18–21 November