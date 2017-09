Giovana Pass compra Eleito Plus

A jovem cavaleira olímpica brasileira, Giovana Pass, acaba de comprar o garanhão lusitano Eleito Plus (Peralta x Sinfonia) de oito anos, da criação da Dressage Plus.

Este cavalo aos 4 anos de idade montado por Boaventura Freire ganhou o primeiro lugar e Medalha de Ouro no Campeonato de Portugal de Cavalos Novos 2013 em Lisboa, tendo posteriormente seguido com o cavaleiro para a Alemanha.

Em Janeiro deste ano, o cavalo voltou a Portugal e em Abril, montado por Nuno Chaves de Almeida, foi aprovado como garanhão da raça Lusitana em Alter do Chão com a excelente pontuação de 74,5 pts.

Além desta aquisição, foi firmada uma parceria com a Dressage Plus, proprietária do Hanoveriano Fidélio Plus, de dez anos, para que este seja montado pela cavaleira brasileira.

Os planos de Giovana incluem participar com Zíngaro nas qualificativas no Brasil para os Jogos Equestres Mundiais que ocorrem em Setembro de 2018 em Tryon. Em Dezembro, a amazona vem para Portugal para se estrear com Eleito Plus e Fidélio Plus em provas Prix St. Georges com o objectivo de conquistar um lugar na equipa brasileira aos Jogos Sul-Americanos e no Pan-Americano. Futuramente o Eleito Plus deverá substituir o Zíngaro de Lwy em provas de Grande Prémio.

No Brasil e em Portugal, os treinos da Giovana Pass são sempre acompanhados por Paulo Caetano.