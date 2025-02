Gina Maria homenageou Michael Schumacher

Gina Maria Schumacher numa ocasião, homenageou o seu pai, Michael Schumacher, com uma apresentação temática de Fórmula 1 numa competição em Verona (Itália). Gina e o seu cavalo apresentaram-se com trajes brilhantes de corrida da Ferrari para a reprise Freestyle de Reigning, incorporando paragens nas boxes e “trocas de pneus” à sua rotina. Gina Maria usou um macacão e um capacete da Ferrari, combinando com o seu cavalo para o evento.

Numa entrevista à revista alemã She’s Magazine, ela partilhou os conselhos do pai, destacando as responsabilidades únicas da equitação em comparação com o automobilismo, observando que os cavalos exigem cuidados constantes, mesmo nos dias de folga.

Gina Maria alcançou o sucesso na disciplina de Reining, conquistando vitórias como o Campeonato Mundial de Rédeas da FEI na Suíça em 2017, uma medalha de ouro no evento para iniciantes da National Reining Horse Association em fevereiro de 2018, e o título do Campeonato Mundial para jovens cavaleiros ainda naquele ano. As suas conquistas refletem as previsões que Michael Schumacher fez sobre o seu potencial como amazona.