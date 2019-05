Gilberto Filipe Silva assume a liderança no Escalão Masters 27 Maio, 2019 20:54

Decorreu entre 24 e 26 de Maio, a terceira jornada da fase de apuramento do XXI Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho integrada no programa da ExpoÉgua.

Os escalões disputados nesta terceira Jornada foram os cavaleiros Sub-16 e Sub-20 anos, Cavalos Debutantes, Consagrados e Masters.

No escalão Sub 16 que contou com 5 participantes, venceu Nicole Silva com Hábil de Sena (18 pts). Carolina Mendes Mariani foi segunda classificada com Faial (11 pts) enquanto João Barbosa ocupou o terceiro lugar montando Hobby (9 pts).

No escalão Sub 20 com 13 participantes, subiu ao primeiro lugar do pódio Gonçalo Mendes Morais com Estoque (40 pts). Diogo Oliveira foi segundo classificado com Heros (37 pts) e Beatriz Laranjeiro de Almeida com Zig-Zag ocupou o terceiro lugar (31pts).

O escalão de Cavalos Debutantes foi muito disputado, pertencendo o triunfo a Vasco Mira Godinho com Ibérico II, ao totalizar 41 pontos. Foi seguido de Gilberto Filipe com Irânio Ferraria (40pts). David Gomes com Infante foi terceiro classificado (35 pts).

No escalão Consagrados que contou com 5 participantes, a vencedora foi Mafalda Galiza Mendes com Isco (14pts). João Bento foi segundo classificado com Israel (11 pts) e Gilberto Filipe Silva com Endiabrado totalizou 10 pontos.

No escalão Masters apenas com 5 participantes, o pódio não sofreu alterações em relação às jornadas da Trofa e Ovibeja. Assim Gilberto Filipe Lopes Silva repetiu o seu triunfo com Zinque das Lezírias (14pts) e coloca-se na liderança provisória deste campeonato.

A quarta jornada do Campeonato Nacional está agendada para os dias 14 e 15 de Junho, durante a Feira Nacional de Agricultura (CNEMA) em Santarém.

Resultados completos AQUI