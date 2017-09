Gilberto Filipe sem rival na Equitação de Trabalho 12 Setembro, 2017 14:35

Gilberto Filipe, brilhou na VI Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho, ao vencer em três categorias distintas na Companhia das Lezírias no passado fim-de-semana.

Este cavaleiro venceu com 3 cavalos. No escalão de Masters com o cavalo Zinque das Lezírias, pontuou 75,471% (Maneabilidade). Em Cavaleiros Consagrados, montando Assuão, alcançou 71,667% (Maneabilidade) e mais um 1º lugar no Escalão de Cavalos Debutantes com o cavalo Endiabrado, com médias acima dos 70% (Maneabilidade).

A final do Campeonato Nacional decorre de 29 de Setembro a 1 de Outubro, na Sociedade Hípica Portuguesa.

Confira os resultados AQUI