Gilberto Filipe Campeão do Mundo de Equitação de Trabalho em Munique 13 Maio, 2018 23:50

O cavaleiro português Gilberto Filipe Silva montando o Lusitano Zinque das Lezírias conquistou neste sábado, a medalha de Ouro no V Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho (136 pontos) após vencer a prova de Maneabilidade e de Velocidade em Munique, Alemanha.

O alemão Thomas Türmer com Orlando foi medalha de Prata (126 pontos) enquanto João André Gonçalves (POR) e Damasco receberam o Bronze (122 pontos). João Bento (POR) terminou em 7º lugar com Elástico (99 pontos).

Medalha de Ouro e Prata para Vasco Mira Godinho (POR) e Trigo no Ensino e na Maneabilidade. Este conjunto não disputou a prova de velocidade.

PROVA DE VELOCIDADE

A vitória na prova de velocidade coube a Gilberto Filipe Silva com Zinque das Lezírias (46 pontos – 207,64s), seguido do alemão Thomas Turner com Orlando (44 pts – 122,36s). O colombiano Sergio Garcia foi terceiro classificado com Diniz (43 pts -125,57s).

Individual e colectivamente Portugal voltou a demonstrar em Munique a superioridade dos seus conjuntos de Equitação de Trabalho.

A prova da vaca, que se disputa neste domingo, determinará a equipa vencedora deste mundial. Portugal que ocupa o 1º lugar provisório com 367 pontos e pode consagrar-se pentacampeão do Mundo.

Resultado Individual AQUI