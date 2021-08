Gijón Horse Jumping Tour 2021: Tocou o Hino de Portugal para Hugo Tavares 31 Agosto, 2021 7:21

O lugar mais alto do pódio foi português este domingo e o Hino Nacional soou em Espanha.

O último Grande Prémio do Gijón Horse Jumping Tour foi ganho pelo cavaleiro português Hugo Tavares montando o cavalo Oldenburgo de 12 anos, Cicero 117.

Hugo, completou o desempate em 39,66 segundos registando o seu segundo melhor resultado internacional da época com Cicero 117 (Berlin x Couleur Rubin). Já no passado domingo este conjunto foi terceiro classificado no Grande Prémio Troféu Hospital Covadonga (CSI2*).

Na segunda posição ficou a espanhola Ainhoa Manero Benavente com o garanhão SF Ryanair de Riverland (Quick Star x Pappilon Rouge), (0/0-40,16s) enquanto o brasileiro Pedro Veniss ocupou o terceiro e quarto lugares com Boeckmanns Lord Pezi Junior (0/0-41,76s) e Nimrod de Muze Z (0/0-42,20s).

Dos 38 conjuntos que alinharam nesta prova desenhada pela chefe de pista espanhola, Elena Boix, composta por 13 obstáculos e 16 esforços (1,45m), apenas 11 sem faltas no percurso inicial, ficaram apurados para o desempate. No desempate 4 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Resultados AQUI