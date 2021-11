GCT Praga: Henrik von Eckermann conquista o Super Grande Prémio Final (VÍDEO) 24 Novembro, 2021 7:25

O cavaleiro sueco Henrik von Eckermann conquistou no último sábado (20) o super Grande Prémio final do Global Champions Tour, disputado em Praga na República Checa.

Montando King Edward, von Eckermann, que integrou a equipa sueca campeã olímpica em Tóquio, foi um dos dois conjuntos que terminou com dois percursos sem faltas, mas registou o melhor tempo de 60,82s. Espectacular percurso do espanhol, Sergio Alvarez Moya que foi segundo classificado com Alamo (62,48s). No final da prova, Sergio dedicou o seu triunfo ao seu pai e ao pai de Anna Kellernova: “Gostaria de aproveitar este momento especial para dizer que foi um ano muito difícil para mim, perdi o meu pai, e logo uns meses depois, a minha companheira de equipe, Anna, também perdeu o seu. Este triunfo é dedicado a eles”.

A terceira posição foi para o britânico campeão olímpico, Ben Maher com Explosion W, que registou 4 pontos, empatado com o irlandês Darragh Kenny com VDL Cartello, mas bateu o adversário no tempo: 60,65s contra 60,72s.

O campeão da temporada, o olímpico sueco Peder Fredricson com H&M Christian K, terminou em 12º lugar entre 15 conjuntos.

Resultados AQUI