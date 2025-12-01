Garanhões Schockemöhle dominam os rankings da WBFSH

A lenda continua viva! Totilas é um dos garanhões de dressage mais influentes do mundo e subiu do quarto lugar em 2024 para o segundo lugar no recém-publicado ranking anual da WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses). Este feito deve-se ao tricampeão mundial — o primeiro cavalo de dressage da história a vencer provas com mais de 90% — que, mesmo após a sua morte, continua disponível para criadores através de sémen congelado na coudelaria de Paul Schockemöhle, e também aos seus descendentes, que já somam inúmeras vitórias em Grande Prémio. Entre eles está Total Hope OLD, décimo classificado nos Jogos Olímpicos, oitavo no Campeonato da Europa e terceiro na Taça do Mundo, igualmente disponível na coudelaria de Paul Schockemöhle em Mühlen, Alemanha.

Nada menos do que dez garanhões de dressage que estão ou estiveram sediados em Mühlen figuram entre os melhores do mundo: atrás de Totilas surgem Vitalis em quarto, Bordeaux em nono, San Amour I em décimo segundo, Vivaldi e Bretton Woods em 13.º e 14.º, Foundation em 19.º, Fürstenball OLD em 20.º, Fidertanz em 25.º e Sandro Hit — líder do ranking em 2021 — em 26.º lugar.

O panorama é semelhante entre os garanhões de saltos: de 2017 em diante, Chacco-Blue liderou o ranking WBFSH dos melhores garanhões de saltos do mundo durante seis anos consecutivos. Atualmente, depois de dois anos em segundo lugar (2023 e 2024), ocupa agora a terceira posição, seguido por Diarado (13.º lugar), Balou du Rouet (15.º) e Conthargos (17.º). O maior salto no ranking — do 100.º para o 27.º lugar — foi alcançado pelo garanhão mais jovem, Casallco. Os descendentes deste garanhão, vice-campeão da Alemanha, estão a conquistar pistas de saltos em todo o mundo.

Diarado alcançou um feito especial: além de estar entre os melhores garanhões de saltos, como já referido, manteve também a sua liderança no ranking de concurso completo, posição que conquistou pela primeira vez em 2023.

Este é um sucesso sem precedentes para a coudelaria de Mühlen, que, segundo Paul Schockemöhle, resulta sobretudo da enorme confiança que os criadores depositam nos seus garanhões e do trabalho de reprodução altamente profissional realizado pela sua equipa.

Ranking WBFSH AQUI