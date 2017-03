Garanhão «Iraque MVL» vendido para a Suécia

A Coudelaria do Monte Velho concretizou nova importante venda para o Norte da Europa. O garanhão Puro-Sangue Lusitano Iraque MVL (Rubi AR x Queixosa MVL) de 4 anos irá rumar a Estocolmo no início do próximo ano, para iniciar um promissor projecto desportivo com uma cavaleira de Dressage daquele país.

Ao Equisport, o Monte Velho Equo-Resort salienta “que se trata de mais um filho do Rubi AR com carácter nota 10, de uma grande doçura e que encantou a sua nova proprietária desde o primeiro momento. Um jovem garanhão de enorme beleza e potencial desportivo, que seguramente irá representar muito bem a nossa raça na Suécia.”