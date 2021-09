Gala “Equitação Portuguesa, Património Cultural Imaterial” 31 Agosto, 2021 16:21

A Escola Portuguesa de Arte Equestre vai realizar no próximo dia 17 de setembro, sexta-feira, às 21.30, uma gala que evoca a “Equitação Portuguesa”, recentemente inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

A Gala “Equitação Portuguesa, Património Cultural Imaterial” esteve inicialmente prevista para o mês de junho, mas foi, entretanto, adiada devido às medidas decretadas para o combate à pandemia da Covid19.

Esta iniciativa da Escola Portuguesa de Arte Equestre contará com a participação de diversos convidados, que demonstrarão algumas das mais representativas práticas da Equitação Portuguesa, e ganha agora um novo aliciante uma vez que a ela se associa o Festival da APSL que a inclui no seu programa oficial.

Assinalando esta inscrição, para além da apresentação de números de Alta Escola e Equitação artística por parte da Escola Portuguesa de Arte Equestre, serão apresentados ainda números de Equitação de Trabalho, de Equitação de Lazer e de Equitação Desportiva.

Na ocasião, a Parques de Sintra irá ainda homenagear a equipa coordenada por Costa Ferreira que elaborou o projeto de candidatura.

Recorde-se que este projeto resultou de um Protocolo assinado em setembro de 2017 entre a Parques de Sintra, enquanto entidade gestora da Escola Portuguesa de Arte Equestre, a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) e a Câmara Municipal da Golegã, e tem como objetivo último a apresentação formal da candidatura da Equitação Portuguesa a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.

O êxito da primeira fase do projeto, consubstanciada com a inscrição publicada em Diário da República pela Direção Geral do Património Cultural, no passado dia 28 de abril, da Equitação Portuguesa como Património Cultural Imaterial, é um passo fundamental para alcançar o objetivo de ver a Equitação Portuguesa reconhecida pela UNESCO como Património Mundial.

Para além das galas mensais, as apresentações diárias das “Manhãs da Arte Equestre”, prosseguem dentro do horário habitual, de terça-feira a sábado, entre as 11:00 e as 13:00, na Calçada da Ajuda, em Belém.

Os bilhetes podem ser adquiridos em arteequeste.pt, na bilheteira do Picadeiro Henrique Calado ou nos locais habituais.

De referir que a Escola Portuguesa de Arte Equestre, integrada no universo da Parques de Sintra, é detentora do selo “Clean & Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal por cumprir todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde para prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19.