Gala Equestre Infantil – Um Dia de Magia e Talento 🧚🎠⭐️

Preparem-se para uma experiência verdadeiramente encantadora!

No dia 1 de junho, celebramos o Dia da Criança com uma gala equestre muito especial, no Picadeiro Lusitanos, na Golegã, integrada no programa LusoEsplendor.

Será um espetáculo inesquecível, onde o talento e a paixão dos nossos jovens cavaleiros e amazonas brilharão num cenário mágico. Pela primeira vez, esta gala presta homenagem às novas gerações da equitação, num ambiente repleto de emoção, criatividade e beleza.

Com atuações surpreendentes e muitas surpresas ao longo do dia, este evento promete momentos únicos, vividos com alegria, entusiasmo e, claro, muito amor pelos cavalos.

Juntem-se a nós nesta festa encantada, onde os sonhos ganham rédeas e a magia se faz sentir a cada passo!