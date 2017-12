Gala de Natal da EPAE: Maria Caetano Couceiro convidada especial 11 Dezembro, 2017 18:18

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) vai realizar, no próximo dia 15 de dezembro, sexta-feira, às 19.00, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém), uma Gala especial de Natal que contará com a presença de cavaleiros convidados, incluindo a campeã Nacional de Dressage.

Pensado propositadamente para assinalar a quadra natalícia, o espetáculo contará com números originais de Rédeas longas, Passo de quatro, Picaria Real e Carrossel.

O solo será assegurado pela cavaleira convidada Maria Caetano Couceiro, campeã Nacional de Dressage em 2008, 2009, 2013, 2014 e 2017, que atuará com o cavalo Fénix de Tineo – do criador, proprietário e amigo da EPAE, Juan Cordeiro.

Os Jogos da Corte serão “disputados” também por convidados especiais da EPAE para este espetáculo singular: o cavaleiro tauromáquico de alternativa, António Maria Brito Pais, com o cavalo Evasivo, sua propriedade e ferro Quinta da Carvoeira, e o cavaleiro de Dressage e Equitação de Trabalho, Pedro Torres, que montará o cavalo Oxidado, do criador João Pedro Rodrigues e propriedade de Isabel Elvas – com quem se sagrou, por várias vezes, campeão do mundo, da Europa e de Portugal na modalidade de Equitação de Trabalho.

O espetáculo terminará com um desfile alusivo à quadra festiva.

