Gala de Abril da Escola Portuguesa de Arte Equestre 27 Abril, 2017 7:23

Vai ter lugar, na próxima 6ª feira, dia 28 de abril, às 19horas, no Picadeiro Henrique Calado (Calçada da Ajuda, junto ao nº23, em Belém – Lisboa) a Gala de abril da Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE).

O espetáculo, que recria as seculares tradições da arte equestre portuguesa, integra a programação regular da EPAE que, para além das galas, inclui ainda apresentações regulares e treinos abertos ao público nos quais é possível ver o trabalho que a Escola Portuguesa de Arte Equestre desenvolve quotidianamente.

Considerada Património Nacional, e uma das melhores do mundo, a Escola Portuguesa de Arte Equestre é a continuação do que foi a Academia Equestre criada pelo Rei D. João V no séc. XVIII, e os seus espetáculos são uma recriação de um dos passatempos favoritos da corte da época: a equitação.

Aliando uma criteriosa escolha musical a um jogo de luzes e efeitos luminotécnicos especificamente desenhado para o evento, as Galas constituem um espetáculo no qual os cavaleiros envergam o traje de gala, do qual se destaca o tricórnio de feltro preto, casaca comprida de veludo bordeaux, com gola preta e galão dourado e preto e as polainas em couro pretas.

Os cavalos, de raça puro sangue Lusitano e provenientes exclusivamente da Coudelaria de Alter Real, apresentam-se entrançados com trança à portuguesa, de três pontas, e enfitados com fitas de seda, sela à portuguesa coberta de pele de anta ou camurça, dando assim um especial glamour às exigentes técnicas de equitação da época barroca.

Gerida pela Parques de Sintra-Monte da Lua, empresa de capitais exclusivamente públicos, a EPAE apresenta-se com um dinamismo reforçado, comprovado tanto na preparação das exibições – recorde-se que no dia 25 de Abril a EPAE foi convidada por Sua Excelência o Sr. Presidente da República para se exibir durante a receção oficial ao Corpo Diplomático que teve lugar nos Jardins do Palácio de Queluz e que na véspera, dia 24, tinha apresentado um pequeno apontamento por ocasião do leilão da Coudelaria de Alter Real – como nos trabalhos em curso com vista à renovação das suas instalações, que englobam obras de ampliação e modernização nos equipamentos envolventes ao Picadeiro Henrique Calado, e de reabilitação da zona das cavalariças no Palácio Nacional de Queluz.

Os bilhetes podem ser adquiridos em http://arteequestre.pt/bilheteira/ , no Picadeiro Henrique Calado, ou nos locais habituais.

