Vai ter lugar, na 6ª feira, dia 30 de Novembro, pelas 21h30, no Picadeiro Henrique Calado (Calçada da Ajuda, junto ao nº23, em Belém – Lisboa) a Gala D. João IV em comemoração da Restauração da Independência de Portugal, da Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE).

Viva a magia da recriação histórica de uma noite passada na corte portuguesa do séc. XVIII. Espetáculo com a duração de cerca de 1h30 em que os cavaleiros envergam traje de gala, do qual se destaca o tricórnio de feltro preto, casaca comprida de veludo bordeaux, com gola preta e galão dourado e preto e as polainas em couro pretas.

Os cavalos, de raça Lusitana de Alter Real, apresentam-se entrançados com trança à portuguesa, de três pontas, e enfitados com fitas de seda, sela à portuguesa coberta de pele de anta ou camurça e desenvolvem exercícios característicos do período barroco, como os “ares altos” e os “jogos da corte”, torneios praticados entre os séculos XVIII e XIX, em ocasiões festivas.

Considerada Património Nacional, e uma das melhores do mundo, a Escola Portuguesa de Arte Equestre é a continuação do que foi a Academia Equestre criada pelo Rei D. João V no séc. XVIII, e os seus espetáculos são uma reconstituição de um dos passatempos favoritos da corte da época: a Equitação.

As atividades de preparação para a Gala podem ser acompanhadas no Páteo da Nora, também na Calçada da Ajuda em Lisboa, a partir das 20h30.