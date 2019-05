«Fynch Hatton» Campeão dos Campeões nas boxes de Paul Schockemöhle 3 Maio, 2019 6:54

«Fynch Hatton», o garanhão campeão dos campeões do oitavo evento de Aprovação de Garanhões de Oldenburg em Vechta (Alemanha), já está nas boxes dos sócios, Paul Schockemöhle e Andreas Helgstrand para cumprir funções de reprodutor.

Este maravilhoso e elegante garanhão castanho conseguiu impressionar em Vechta com o seu estilo, a sua aparência confiante e a sua digna forma de se deixar montar. O cavalo de apenas três anos recebeu a nota incrível de 10.0 atribuída pela cavaleira estrangeira Beatrice Buchwald.

A linhagem de Fynch Hatton representa igualmente um desempenho garantido. A mãe, Senorita Meyer (por Sir Donnerhall I), gerou também o garanhão aprovado First Magic (por Fürstenball), que já tinha ganho provas de nível avançado com a cavaleira Dorothee Schneider, e o garanhão de classe superior First Choice (por Fidertanz). Gerou igualmente o cavalo de dressage de nível avançado Fürst Donnerhall (por Fürstenball) e Frida Gold (por Franziskus), sexto na final do Campeonato Alemão de cavalos novos em Lienen.

A avó West Virginia é também a mãe de Santa Maria (por Sir Donnerhall I), que teve muito sucesso até ao nível St. Georges. O seu pedigree abrange igualmente os cavalos Weltmeyer, Bolero, Werther e Absatz provenientes das melhores linhagens de dressage.

A linha Hanoveriana do Feierwiese produziu os garanhões Winwood (por Weltmeyer), Sonnenschein (por Sir Donnerhall I), Wondrigo (por Wolkenstein II), For You (por Fabriano), Prince Rubin (por Prince Heinrich), Lapallo (por Laptop), Sailormoon (por Stakkato), Wendland I e II (por Wendekreis), Westporte (por Wolkentanz I) por Wundermeyer (por Weltmeyer).