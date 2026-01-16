Furto de cavalos termina com dois detidos em Coruche

Dois homens foram detidos esta quarta-feira, 14 de janeiro, após o furto de dois cavalos de uma quinta em Santo Estêvão, no concelho de Benavente. A detenção ocorreu na sequência de uma operação da GNR que permitiu intercetar a viatura utilizada no crime e recuperar os animais.

Segundo fonte da GNR, o alerta foi dado durante a tarde pelo proprietário da quinta, que conseguiu identificar o veículo onde os cavalos foram transportados. A viatura acabou por ser localizada na Estrada Nacional 119, junto à rotunda do Monte da Barca, no concelho de Coruche.

Após uma perseguição com cerca de 20 quilómetros, e com o apoio de um camião, os militares conseguiram fazer cessar a fuga, escoltando a viatura até ao Posto da GNR de Coruche. Apesar do forte aparato policial e de os militares terem empunhado armas por razões de segurança, a intervenção decorreu sem disparos.

Já nas instalações da GNR, os suspeitos terão admitido a proveniência dos animais, que foram entretanto devolvidos ao legítimo proprietário.



A operação envolveu várias patrulhas do Destacamento Territorial da GNR de Coruche e terminou com os dois homens constituídos arguidos e libertados, confirmou ao NS o major Romano, relações-públicas do Comando da GNR de Santarém.

Fonte: Notícias do Sorraia