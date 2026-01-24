Fry e Glamourdale dominam em Amesterdão (VÍDEO)

O Grande Prémio Freestyle da etapa de Amesterdão da FEI Dressage World Cup™, disputado no recinto RAI, confirmou novamente a supremacia da britânica Charlotte Fry e do KWPN Glamourdale.

A vitória de Charlotte Fry e Glamourdale no Grande Prémio Freestyle em Amesterdão, com 89,305%, assentou num equilíbrio particularmente eficaz entre qualidade técnica e componentes artísticas, com clara valorização do grau de dificuldade e da execução por parte do painel de juízes.

Ao nível técnico, o conjunto apresentou médias consistentemente elevadas nos diferentes postos de julgamento, com percentagens técnicas individuais a situarem-se maioritariamente acima dos 89%, evidenciando precisão nas transições, regularidade nos piaffes e passages e elevado controlo nos movimentos de reunião. A homogeneidade das notas técnicas reflete a estabilidade da execução ao longo de todo o Freestyle, sem quebras significativas.

Nas componentes artísticas, Fry e Glamourdale alcançaram valores ainda superiores, ultrapassando os 90%, o que demonstra a forte valorização da coreografia, da interpretação musical e da expressividade geral. O grau de dificuldade do programa, aliado à clara correspondência entre música e movimentos, contribuiu decisivamente para ampliar a margem face aos restantes concorrentes, em particular na última parte da reprise.

Em segundo lugar, Isabell Werth (GER) e Wendy de Fontaine, com 87,580%, apresentaram um Freestyle tecnicamente sólido e regular. As notas técnicas revelam boa consistência e correção na execução, embora ligeiramente inferiores às do conjunto vencedor, sobretudo nos exercícios de maior exigência de reunião. Do ponto de vista artístico, o conjunto obteve percentagens competitivas, mas com menor impacto global, refletindo uma apresentação mais conservadora em termos de risco e dificuldade coreográfica.

O terceiro lugar, ocupado por Becky Moody (GBR) e Jagerbomb com 85,310%, destacou-se por um Freestyle particularmente harmonioso. A diferença face aos dois primeiros classificados resulta sobretudo do menor grau de dificuldade técnica, mais do que de falhas de execução. As notas artísticas mantiveram-se equilibradas, com boa musicalidade e coerência, mas sem atingir os valores máximos registados pelos conjuntos do topo da classificação.

A prova contou ainda com prestações relevantes de Patrik Kittel (SWE) com Touchdown (81,880%) e de Charlotte Dujardin (GBR) com Alive and Kicking (79,955%), numa competição marcada por elevado nível técnico e forte competitividade internacional.

De forma geral, a prova evidenciou uma clara tendência do painel de juízes para premiar programas que conseguem conjugar execução técnica segura com elevada ambição artística, sendo este equilíbrio o fator determinante para a definição do pódio. A vitória de Fry e Glamourdale confirma, assim, não só a excelência técnica do conjunto, mas também a sua capacidade de maximizar o sistema de pontuação do Freestyle ao mais alto nível internacional.

