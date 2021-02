Francisco Rocha brilha com dobradinha no pódio em Vilamoura 17 Fevereiro, 2021 4:54

O cavaleiro português, Francisco Rocha, conquista o primeiro e o segundo lugar na prova reservada a Cavalos de 6 Anos do CSIYH1* em Vilamoura.

A primeira jornada da 4ª semana do Vilamoura Atlantic Tour terminou com Francisco Rocha a vencer com o garanhão Lorde do Belmonte (Clyde LvbZ) (0/53,39s) e a ocupar o 2º lugar com o garanhão Ziber Ge Blue Sr Zna (VDL Zirocco Blue N.O.P. x Cassini I) (0/54,55s) na prova reservada a cavalos de 6 anos. A britânica Megan James foi 3ª classificada com a égua Kiara, sem faltas em 55,20s.

O luso Henrique Drumond, nesta prova conseguiu o 6º lugar com a égua For Russia Van Overis Z e o 10º com o castrado Contro Z, sem faltas.

A britânica, Laura Renwick com Cottee (Asterix Z), venceu nos 7 Anos (0/55,18s).

Resultados completos AQUI