Francisco Campeão recebe Prémio “Horseball Development” em França

Foi durante a Taça do Mundo de Horseball em curso no Pôle Hippique de Saint-Lô, Normandia, que o coach português Francisco Campeão recebeu o prémio “Horseball Development” esta quarta-feira (17).

Francisco, que se encontra sediado em Queensland, Austrália, tem uma longa e distinta carreira nacional e internacional desenvolvendo o Australian Horseball jovem desde 2017.

Como treinador de Horseball destacam-se as inúmeras classificações a nível nacional e internacional no Horseball Jovem e Sénior, além de reconhecimento público no Desporto Nacional e no panorama Internacional de Clubes. Em 2002 integrou a lista de Juízes Internacionais do Grande Júri da F.I.H.B.

Francisco. lançou em 2016 o livro, “Cronologia do Horseball em Portugal – 1953-2013”.