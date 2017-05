França ganha a Taça das Nações de La Baule 2017 (VÍDEO 13 Maio, 2017 16:52

O numeroso público francês que assistiu esta sexta-feira à Taça das Nações do CSIO5* de La Baule, França, presenciou um espectáculo de grande nível que culminou com a vitória da sua equipa na 2ª etapa da Taça das Nações FEI Divisão 1.

Após a primeira mão, os franceses com uma equipa formada por Cedric Angot / Saxo De La Cour, Kevin Staut / Reveur de Hurtebise HDC, Roger Yves Bost / Sangria de Coty e Penelope Leprevost/ Flora de Mariposa estavam atras da formação sueca com um derrube de diferença e com um participante a menos devido à queda de Roger-Yves Bost e Sangria de Cota no triplo, tendo terminado a segunda volta com um total de 8 pontos e empatados com os Suecos. Kevin Staut foi o ecolhido para desempatar com Peder Fredericsson com H&M Christian K. Porém, foi o olímpico Staut que registou o melhor tempo (35,74s) no desempate assegurando vitória à equipa da casa deixando o segundo lugar para a Suécia. Irlanda foi 3ª classificada.

Resultados completos AQUI

Ranking depois de duas etapas AQUI